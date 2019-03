ÖVP-Aschermittwoch: „Are you ready for Europe?“

Karas: „Miteinander in EU gefährdeter denn je“

Karas sprach in seiner Rede immer wieder von dem wichtigen „Miteinander“ in Europa - denn dieses sei „gefährdeter denn je“: „Europa ist nicht fertig. Wir stoßen täglich an unsere Grenzen, die Menschen spüren das.“ Mit Schuldzuweisungen löse man kein Problem, „mit Lügen führen wir nur das Chaos herbei“, so Karas mit Blick auf den Brexit. Nicht die Mitgliedschaft bei der und die Idee der EU sei das Problem, „sondern die Verlogenheit im Umgang mit der Europäischen Union“. Das Miteinander sei die Antwort auf „Populisten, Nationalisten und Egoisten“.