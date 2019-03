Kanzler und „Pam“ machen Wahlkampf

Für Sebastian Kurz ist es schon der dritte große Wahlkampf-Auftritt vor den Gemeindewahlen am 10. März. Er war bereits in Straßwalchen und beim großen ÖVP-Auftakt in St. Johann. Heute wird er um 13.15 Uhr in Hallein erwartet. „Zuerst gibt es persönliche Gespräche im Rathaus, dann fahren wir zum Feuerwehrhaus“, sagt Stadtchef Maximilian Klappacher, der beim Kanzler auch einen politischen Wunsch deponieren will: „Firmen, die Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr aufnehmen, sollen finanzielle Anreize erhalten.“