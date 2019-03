Warum eine Niederlage neuen Mut gab

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir nun in dieser Situation sind. Aber wir bleiben schon realistisch“, will der gebürtige Pinzgauer Fellner vom Titelkampf (noch) nichts wissen. Zumal er vor der Saison nach verlorener Aufstiegs-Relegation gegen Hartberg (den Steirern war zuvor in zwei Instanzen die Bundesliga-Lizenz verweigert worden) und dem Abgang von Chefcoach Mählich eine komplett neue Mannschaft aufbauen musste. Die sich aber gut entwickelte – und just aus der knappen 1:2-Niederlage im ÖFB-Cup-Viertelfinale zum Frühjahrsstart gegen Serien-Meister Salzburg neue Hoffnung schöpfte. Weil man den Bullen alles abverlangte. „Das Salzburg-Spiel war super. Sie hatten acht Spieler in der Start-Elf, die dann eine Woche später im Europacup gegen Brügge aufgelaufen sind“, weiß Fellner.