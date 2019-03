Drei Hausgeburten in 37 Stunden für Wiener Rettung

Den Anfang machte die kleine Victoria am 19. Februar. Ihre 22-jährige Mama Katharina hatte bereits Presswehen, als die Notfallsanitäter in der Wohnung in der Fernkorngasse in Favoriten eintrafen. Der Hinterkopf ihres Babys war bereits zu sehen. Der werdende Opa war bis zum Eintreffen des Rettungsteams als Geburtshelfer eingesprungen, wurde dabei von der Leitstelle der Berufsrettung am Telefon unterstützt. Nach wenigen Augenblicken war es dann soweit, und Victoria kam auf die Welt.