Hauke und Baldauf packen aus: Das ganze Interview

Herr Baldauf, Herr Hauke - wie geht es Ihnen beiden jetzt?

Dominik Baldauf: Wir können noch gar nicht richtig realisieren, was passiert ist.

Max Hauke: Wenn wir das irgendwann einmal tun, werden wir wahrscheinlich in ein tiefes seelisches Loch fallen. Aus dem ein Aufstehen schwierig sein wird. Aber auch die vergangenen Tage warenschon sehr brutal - und emotional.

Baldauf: Wir sind daheim gewesen, bei unseren Familien, Max in der Obersteiermark, ich in Vorarlberg. Ich wohne in einem kleinen Dorf, ich spüre, dass ich die Menschen dort enttäuscht habe und mich nun viele von ihnen verachten.

Hauke: Doch wir bekommen auch Zuspruch. Von Freunden und sogar von Langlaufkollegen.