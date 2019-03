Beatles-Fan gibt 1968 gestohlenes Magazin zurück

Da staunten die Mitarbeiter der öffentlichen Bibliothek in Cuyahoga County im US-Bundesstaat Ohio nicht schlecht: In einem vor Kurzem mit der Post gekommenen Kuvert fanden sie das Exemplar einer am 13. September 1968 veröffentlichten Ausgabe des „Life“-Magazins, das ein anonymer Sender zurückgeschickt hat, der es vor mehr als 50 Jahren aus einer Zweigstelle hatte mitgehen lassen und den wohl das schlechte Gewissen plagte.