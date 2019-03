Doping-Jäger bestätigen Ermittlungen gegen Denifl

Ob die Ermittlungsverfahren gegen die ausländischen Athleten, einen Kasachen und zwei Esten, an ihre jeweiligen Heimatländer abgetreten werden, bleibt vorerst unklar. „Es ist denkmöglich, dass ein Übernahmeansuchen gestellt wird“, meinte Willam. Die Tathandlung wurde laut dem Sprecher jedenfalls in Österreich gesetzt - also würde den Dreien eine mögliche Gerichtsverhandlung nicht erspart bleiben, selbst wenn in ihren Heimatländern möglicherweise andere gesetzliche Voraussetzungen bezüglich Doping gelten würden. „Der Tatortstaat ist Österreich“, stellte Willam klar.