Selbstanzeige! Nächster Schock im Doping-Skandal

Nächster Schock im rot-weiß-roten Doping-Skandal! Rad-Profi Georg Preidler machte am Sonntag in Graz eine Selbstanzeige aufgrund der betrügerischen Absicht des Dopings. Wie es dazu kam, wie er sich verleiten ließ und was dem Steirer jetzt blüht - das „Krone“-Interview.