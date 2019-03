LASK: Glasner von Wolfsburg-Gerücht unbeeindruckt

Glasner wollte die Gerüchte am Freitag nicht kommentieren, wertete das kolportierte Interesse aber auch als „Auszeichnung für das, was wir gemeinsam geleistet haben in den vergangenen Jahren“. Glasner ist seit 2015 in Linz tätig, führte den LASK 2017 in die Bundesliga und dort aktuell auf den zweiten Tabellenplatz.