Tragödie: Vier Gallebären sterben kurz vor Rettung

Obwohl die vietnamesische Regierung wiederholt angekündigt hat, Gallebärenfarmen zu schließen, leiden noch immer geschätzte 800 Tiere auf etwa 250 Bärenfarmen unter entsetzlichen Bedingungen: Sie sind unterernährt, dehydriert, verwahrlost und laufen Gefahr, von ihren Besitzern getötet zu werden. Denn der illegale Verkauf von Organen wie Gallenblase oder Leber bringt schnelles Geld. In der Studie “The challenges and conservation implications of bear bile farming in Vietnam” befragte die Organisation „Free The Bears“ 66 Bärenfarmer. Die Hälfte von ihnen gab an, im Fall einer Schließung der Farm nicht davor zurückzuschrecken, die Tiere zu töten.