Skandal-Langläufer Hauke und Baldauf vorerst frei

Die beiden österreichischen und der kasachische Sportler, die am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia gegen ein international agierendes Netzwerk in Seefeld in Tirol festgenommen worden waren, sind am Donnerstagnachmittag wieder enthaftet worden! Dies teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit - alle drei Athleten hätten das Eigenblut-Doping gestanden, hieß es.