Ivona Dadic: Fünf Betreuer für fünf Disziplinen

Zweimal in Folge hat Ivona Dadic bei Hallen-Meisterschaften Silber gewonnen - bei der EM 2017 in Belgrad und bei der WM 2018 in Birmingham. Ivis Traum ist daher klar: „Silber habe ich schon, daher möchte ich auch einmal ganz oben stehen.“ Was am Freitag in Glasgow aber verdammt hart wird. Im Vorjahr hatte Johnson-Thompson mit 4750 Punkten bei der WM Gold mit 50 Punkten Vorsprung vor Dadic gewonnen. Und die Britin hat sogar schon 5000 Punkte als Bestleistung auf ihrem Konto, Ivonas Rekord steht bei 4767 Punkten. Aber über 4700 Punkte, so denkt die Oberösterreicherin, könnten wahrscheinlich nur die Britin und sie machen. Daher wäre für sie wohl zum dritten Mal in Folge eine Medaille möglich. Nur durch alle Übungen perfekt durchzukommen - das ist die Kunst.