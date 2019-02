Langlauf-Trainer Gandler muss nach der WM gehen!

Auch wenn noch eine gewisse Schockstarre über der Nordischen Ski-WM und auch über dem ÖSV „schwebt“, erste Konsequenzen, die über die Festnahme der beiden mutmaßlichen Dopingsünder Dominik Baldauf und Max Hauke hinausgehen, beginnen Realität zu werden! Denn wie Österreichs oberster Ski-Boss Peter Schröcksnadel am Abend via ORF verkündete, sind die Tage von Markus Gandler als Cheftrainer der Langläufer gezählt. Gerade einmal die laufende WM darf Gandler noch zu Ende bringen - d.h. am Sonntag ist alles „ausgestanden“…