Steirer dreht Ehrenrunde durch Neuseeland

„Neuseeland - das Paradies hat einen Namen.“ So heißt die aktuelle Vortragsreihe des steirischen Spitzenfotografen Wolfgang Fuchs (im Bild mit Tochter Jasmin und Ehefrau Roswitha). Wegen der überwältigenden Nachfrage im Vorjahr hat er sich entschieden, heuer nochmals die gleiche Show zu zeigen - an 23 ganz neuen Orten in der Steiermark. 2020 folgt dann die spektakuläre Nachfolge-Produktion „Conrwall/Wales“. Alle Termine gibt’s auf www.wolfgang-fuchs.at.