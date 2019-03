Innsbruck: Die Tempokontrollen wirken

Schusterbergweg am stärksten belastet

An die 2500 Strafen betrafen Übertretungen im Bereich der Igler Straße, je knapp 1500 an der Höhenstraße und am Schusterbergweg. Der Schusterbergweg weist mit 26 Prozent zu schnell fahrenden Autos deutlich die stärkste Belastung auf.