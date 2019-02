Nachweis in Krebsen: Mikroplastik erreicht Tiefsee

Die Tiefsee galt lange als die letzte vom Menschen unberührte Region. Mikroplastik wurde bisher in Organismen in 2200 Metern Tiefe im Nordatlantik oder in den Sedimenten des Kurilengrabens in rund 7000 Metern Tiefe nachgewiesen. Die britischen Forscher wiesen aber nun nach, dass der Plastikmüll im Meer vor nichts Halt macht, wie sie in ihrer am Mittwoch im Fachmagazin „Royal Society Open Science“ veröffentlichten Studie berichten.