Die sportliche Reise kann beginnen

Zum 32. Mal in Serie und immer noch auf der Erfolgsschiene: 33.000 Läuferinnen werden heuer wieder die Prater Hauptalle zum größten Frauenlauf-Event Europas machen. Der Auftakt erfolgte bei einer Pressekonferenz in Wien. Die Organisatoren Ilse Dippmann und Andreas Schnabl wählten das Motto bewusst: „Eine Reise ist immer ein Zukunftsprojekt und bedeutet Bewegung. Sie birgt viele Erfahrungen und verändert den Menschen, der sie macht.“ So unterschiedlich die Motive, Wege und Herangehensweisen der Teilnehmerinnen sind, das Erlebnis wird ein gemeinsames sein! Mit Start der Online-Anmeldung am Samstag, 2. März, werden alle Interessierten motiviert, sich auf eine spannende, sportliche Reise zu begeben. Diese beginnt mit dem Entschluss, dabei sein zu wollen, beinhaltet die Vorbereitung („Fit in 12 Wochen“ mit individuellen Trainingsplänen) und endet nach der Ziellinie am Ernst Happel Stadion. Um gleich wieder von Neuem zu beginnen! Vielleicht, mit der Herausforderung die Zeit zu verbessern, die beste Freundin, Tochter, Schwester vom Mitmachen zu überzeugen, von der 5 km-Distanz auf die 10 km zu wechseln.