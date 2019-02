Huawei verweist auf Snowden-Enthüllungen

In der aktuellen Debatte um die Sicherheit der Netzwerktechnik von Huawei holt der chinesische Konzern zum Gegenschlag gegen die US-Vorwürfe aus. „PRISM, PRISM an der Wand, wer ist der vertrauenswürdigste im ganzen Land“, fragte der amtierende Huawei-Chef Guo Ping am Dienstag auf dem Mobile World Congress in Barcelona in Anspielung auf das vor einigen Jahren bekannt gewordene Überwachungsprogramm des US-Geheimdienstes NSA.