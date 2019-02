Karfreitags-Krise: Fällt jetzt der Pfingstmontag?

Strache: Arbeiterkammer ist schuld

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sagte Dienstagmittag am Rande der Präsentation der blauen Kandidatenliste für die EU-Wahl lediglich, die Regierung wolle „so gut wie möglich bei der alten Regelung bleiben, aber ohne Diskriminierung“. Die Schuld an der Entwicklung sah er bei der Arbeiterkammer, die eine Klage beim Europäischen Gerichtshof unterstützt hatte, wonach die Bevorzugung einzelner religiöser Gruppen - in diesem Fall der Protestanten - nicht zulässig sei. Der EuGH urteilte entsprechend und kippte die frühere Regelung, mit der laut Strache „alle zufrieden waren“.