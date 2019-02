Zladdi fehlt beim Mini-Neustart

Erste Bundesliga-Pleite seit Ende Mai 2018, die just bei Erzfeind Rapid: Schmeckte keinem Bullen, schon gar nicht Stefan Lainer: „Es hat der letzte Wille gefehlt“, brummelte das Kämpferherz. Nahm sich verbal gar Mitspieler zur Brust: „Ein paar von uns haben das einfach auf die leichte Schulter genommen!“ Salzburg hat in der Liga noch elf Punkte Vorsprung auf den LASK, zog ins Cup-Halbfinale wie in die Runde der letzten 16 der Europa League ein.