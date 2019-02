Kurden: „Werden die IS-Kämpfer nicht freilassen“

Die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien will entgegen der Drohung von US-Präsident Donald Trump die dort inhaftierten Dschihadisten nicht freilassen. Der kurdische Außenbeauftragte Abdulkarim Omar sagte, die 800 ausländischen ehemaligen IS-Kämpfer seien nicht in der Gewalt der USA, sondern in kurdischen Händen (siehe Video oben). Daher habe Trump nicht über ihr Schicksal zu entscheiden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt - sollte es zu einer Rücknahme kommen - für eine Prüfung der einzelnen Fälle ein, Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sprach sich bereits dezidiert dagegen aus, diese „tickenden Zeitbomben wieder ins Land zu lassen“. Das gelte auch für die Frauen, die in den Dschihad gezogen sind.