BRONZE! Unser Kombi-Duo holt die nächste Medaille

Hocherfreut war sein steirischer Teamkollege Rehrl nach seiner zweiten WM-Medaille in seinem zweiten WM-Bewerb. „Zweite Medaille im zweiten Bewerb, das ist unglaublich cool, ich habe so eine Freude. Ich freue mich irrsinnig darauf, dass ich wieder bei der Siegerehrung dabei bin, davon kann man schon süchtig werden“, jubelte der 25-Jährige. „Es war ein geiles Rennen, ich habe so eine unglaublich Laufform, es macht richtig Spaß im Moment“, freute sich der Ramsauer. Zwar hätten er und Gruber wirklich gute Sprünge gehabt, „aber die Deutschen sind heute sehr, sehr gut gehupft“.