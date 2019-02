„Magnum“-Neuauflage ohne Schnauzer bald bei uns

„Magnum“ feiert ein Comeback. Die Kultserie aus den 80ern fesselte in der Vergangenheit zahlreiche Zuschauer an den Fernseher. Nun wurde diese neu aufgelegt und soll an die alten Erfolge anknüpfen. In den USA wurde bereits eine zweite Staffel bestellt, bei uns ist mittlerweile klar, wo die Sendung über die Bildschirme flimmern wird.