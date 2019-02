Radfahrerin erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Folgenschwerer Unfall am Freitagvormittag in Innsbruck! Eine Radfahrerin (18) wurde von einem Auto erfasst und kam zu Sturz. Der Pkw-Lenker hielt zwar kurz an, verließ die Unfallstelle schließlich jedoch ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen.