Vertuschten Behörden, dass Anis Amri Helfer hatte?

Wie der deutsche „Focus“ berichtet, handle es sich bei dem abgeschobenen Mann um den Amri-Vertrauten Bilel Ben Ammar. Das Magazin beruft sich dabei auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Wie die „Bild“-Zeitung weiters schreibt, sei Amris Komplize nach dem Anschlag wegen Sozialhilfebetrugs in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Beteiligung an der Vorbereitung des Anschlags konnte ihm damals nicht nachgewiesen werden. Am 1. Februar 2017 wurde er direkt aus der Haft nach Tunesien ausgeflogen und den dortigen Behörden übergeben. Er soll sich vor einigen Monaten auch noch in Tunesien aufgehalten haben.