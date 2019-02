Behörden-Gebäude in Zukunft streng bewacht

Der sogenannte Amtsweg wird künftig wohl nicht mehr so einfach sein wie bisher. Vor allem, wenn er den Bürger persönlich zur Behörde führt. Denn nach der Bluttat in Vorarlberg - ein Asylwerber hatte dort den Leiter einer Sozialabteilung erstochen - werden auch in Niederösterreich beim Betreten eines Amtsgebäudes umfassende Sichermaßnahmen greifen. Das gab Landeschefin Mikl-Leitner nach Beratungen mit Vertretern von Polizei, Militär und weiteren Einsatzorganisationen bekannt. „Unsere Bezirkshauptmannschaften werden nur noch einen öffentlichen Eingang haben. An diesem sind dann umfassende Personenkontrollen vorgesehen“, erklärt Mikl-Leitner.