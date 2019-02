Magna erwartet für heuer ein starkes Plus in Graz

Der Klassiker Mercedes G, der BMW 5er, der Jaguar E-Pace (seit dem dritten Quartal 2017), der Jaguar I-Pace (seit dem ersten Quartal 2018), der BMW Z4 (seit November 2018), seit heuer auch der Toyota Supra: Sie alle laufen in Graz vom Band und sorgten so in der jüngeren Vergangenheit für ordentlich Aufschwung (und 3000 neue Arbeitsplätze). Alleine in den ersten drei Quartalen 2018 hat sich die Zahl der im Werk gebauten Fahrzeuge von 50.600 auf 107.900 mehr als verdoppelt (mehr dazu hier). Im vierten Quartal kletterte der Grazer Umsatz mit Komplettfahrzeugen um gleich 39 Prozent auf 1,69 Milliarden Dollar, und das Montage-Volumen wuchs um 35 Prozent auf 36.600 Stück.