Van der Bellen kommt mit Barack Obamas Schwester

Hochkarätige Besetzung in den Logen der Staatsoper

Der Opernball, der am 28. Februar in der Wiener Staatsoper über die Bühne geht, ist damit wieder einmal hochkarätig besetzt. Richard Lugner bringt als Stargast das australische Supermodel Elle MacPherson mit. Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird mit dem ungarischen Kanzleramtsminister Gergely Gulyas, dem serbischen Außenminister Ivica Dacic sowie mit Regisseur und Autor Gabriel Barylli und dessen Frau Sylvia Leifheit feiern. In der Loge von Verleger Christian Mucha nimmt Opernsängerin Natalia Ushakova Platz.