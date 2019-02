Wettcafé in Graz von Pistolen-Mann überfallen

Der mit einer Sturmhaube maskierte Täter hatte das Lokal in der Eggenberger Straße im Bezirk Lend gegen 20.45 Uhr über den Haupteingang betreten. Er hielt eine Faustfeuerwaffe in der rechten Hand und ging in Richtung Theke, wo er die 21-jährige Angestellte bedrohte.