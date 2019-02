Hund „Nanouk“ entdeckte 78-Jährige in der Glan

Zum Lebensretter wurde Hund „Nanouk“ am Donnerstagnachmittag beim Spazierengehen: Der Labrador Retriever-Rüde entdeckte in der Glan eine Frau. Die 78-Jährige war auf einem Gehweg bei Blintendorf ausgerutscht und über die vereiste, steile Böschung in den Fluss gestürzt.