Kärntner erobert mit Chili-Sauce die Welt

„Pure Früchte, kein Konzentrat, kein Zuckerzusatz und auch keine künstlichen Konservierungsstoffe“, erklärt Hlatky. Nun ist der markante Totenkopf auf dem Logo ab sofort Chili-Fans auf der ganzen Welt ein Begriff. Bei den 12. Hot Pepper Awards in New York eroberte der Saucen-Produzent, der auch mit seiner Punkrock-Band „A Guy Named Lou“ erfolgreich ist, gleich zwei dritte Plätze. Seine Liebe für Schärfe entdeckte der studierte Erziehungwissenschaftler übrigens schon als Bub. „Ein Freund meines Vaters ist Engländer mit indischen Wurzeln. Als er bei uns aufgekocht hat, mit den ganzen Gewürzen aus Indien und dieser außergewöhnlichen Schärfe, hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Seit damals bin ich der Schärfe verfallen und habe inzwischen aus dem Hobby einen Beruf gemacht“, so Hlatky. Und das mit großem Erfolg.