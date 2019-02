Kovac: Zeitspiel-Beichte? „Vielleicht war es dumm“

Eine Nullnummer gab es am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern München. Zwar hat weiterhin keine deutsche Mannschaft die Anfield Road als Sieger verlassen, vor dem Rückspiel am 13. März in der heimischen Allianz Arena haben die Bayern aber nun einen kleinen Vorteil. Nach dem Spiel sprach Coach Niko Kovac von Zeitspiel-Tricks. „Vielleicht war es dumm“, so der Kroate nun zu seiner Beichte.