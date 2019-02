Landen IS-Kämpfer nun vor irakischen Gerichten?

Sie zogen los in den Dschihad und landeten im juristischen Niemandsland: Hunderte ausländische Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat sitzen derzeit in Syrien in Gefangenschaft. Ihre Lage ist schwierig. Ein Prozess im Kriegsland Syrien ist keine Option, und die meisten Heimatländer scheuen sich, die unliebsamen Staatsbürger nach Hause zu holen, weil sie als Sicherheitsrisiko gelten. Ein Ausweg kristallisiert sich nun offenbar langsam heraus: Die irakische Justiz soll sich um die Gefährder kümmern. Tatsächlich sind bereits zahlreiche von syrischen Kurden festgenommene IS-Kämpfer an die Behörden des Nachbarlandes übergeben worden. Erst in den vergangenen Tagen sollen es an die 150 Personen gewesen sein. Dies behauptet zumindest eine Kurdenmiliz.