Streit am Bau eskaliert: Chef erschießt Polier

Großeinsatz der Polizei in München: Bei Schüssen auf einer Baustelle sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mittlerweile bestätigte, war es auf einer Baustelle nahe der Paulaner Brauerei in den Morgenstunden zu einem Streit gekommen. Der Baustellenleiter erschoss den Polier und dann sich selbst. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr, hieß es.