Frühlingsgefühle täuschen, Winter hält länger an!

Oben Winter, unten Frühling

Zweigeteilt ist unser Bundesland, wenn es umFrühlingsgefühle geht. In tieferen Lagen und im Zentralraum singen die Vögel, während etwa in Bad Goisern noch tiefster Winter herrscht. Nahe Freistadt ist der Skilift in Betrieb, die Eisstockschützen nützen den Frauenteich im Zentrum lieber nicht mehr. Das Eis ist dünn geworden. Aber: „Frühblüher unter den Pflanzen warten sichtlich ab, der Winter wirduns noch länger Frost bescheren, nicht nur am Morgen“, meint „Wetterhans“ Gessl - siehe Interview.