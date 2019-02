Schüler (14) blutig geprügelt

Was danach passiert ist, schilderte das Opfer später der Polizei so: „Beide schlugen mit ihren Fäusten auf mich ein und ich fiel zu Boden. Als ich am Boden lag, haben beide mit den Füßen auf mich eingetreten. Mir wurde schwarz vor Augen.“ Dann ließen die Schläger von dem 14-Jährigen ab, Valentino konnte telefonisch seinen Vater zu Hilfe rufen. „Im Spital sagte der Arzt, es sei ein Glück gewesen, dass die Täter Turnschuhe trugen“, so Daniela B., die sich nicht erklären kann, warum ihr Sohn attackiert wurde: „Er hatte nie Streit mit den Burschen, geht jeder Rauferei aus dem Weg.“ Laut Polizei gaben die Verdächtigen an, Valentino hätte sich beleidigend über den Vater eines der beiden geäußert. Fest steht: Es setzt Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung. Dem Opfer bleibt neben Schmerzen der Schock. Daniela B.: „Mein Sohn traut sich jetzt nicht allein in die Schule gehen. Wir müssen ihn hinführen und abholen.“