Lawine in Mühlbach riss zwei Skitourengeher mit

Bei einem Lawinenabgang in Mühlbach am Hochkönig sind am Dienstagvormittag ersten Informationen der Polizei zufolge zwei Tourengeher mitgerissen, aber nicht verschüttet worden. Ein Mann habe sich an der Hand verletzt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der APA. Seine Begleiterin sei unverletzt geblieben.