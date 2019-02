Albaniens Oppositionelle wollen Mandate abgeben

Sozialisten wird Wahlbetrug und Korruption vorgeworfen

Der Sozialistischen Partei (PS) von Rama werfen sie Wahlbetrug und Korruption vor. PD-Chef Basha begründete den Schritt am Montag mit dem zum Teil gewalttätigen Protest Tausender PD-Anhänger am Samstag in der Hauptstadt Tirana. „Die Bürger wollen eine von ihnen gewählte und nicht eine von den Verbrechern und Dieben der oligarchischen Elite eingesetzte Regierung“, sagte er.