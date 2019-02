Lugner: „Die Dame ist stark vom Darm beeinflusst“

Noch zu klären ist jedoch, in welchem Kleid Elle Macpherson am 28. Februar am Opernball glänzen möchte. Der Name des Designers und die Farbe der Ballrobe sind selbst für ihn noch geheim, so Lugner. Erst am kommenden Dienstag soll die Robe in London vom Designer höchstpersönlich fertiggestellt werden, sei die letzte Information, die er bekommen habe. „Die Endfertigung bringt er in ein paar Stunden zuwege, sodass sie beim Abflug am Dienstag das fertige Kleid mitnehmen kann“, zeigte sich der 86-Jährige optimistisch, dass diesbezüglich alles klappen wird.