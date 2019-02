100 IS-Kämpfer aus Österreich in Kriegsgebieten

Wiener IS-Kämpferin in kurdischer Haft

Aus Österreich halten sich derzeit knapp 100 „Foreign Fighters“ in Kriegsgebieten auf. Darunter auch eine junge Frau aus Wien, die vor vier Jahren von Wien nach Syrien ausreiste, um sich dem IS anzuschließen. Momentan befindet sich die Frau mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn in kurdischer Haft und will zurück nach Österreich. Ein Sprecher des Außenamtes bestätigte den Fall und betonte, dass derzeit die „praktischen Möglichkeiten einer Rückholung“ geprüft würden.