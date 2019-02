Zehn Jahre Warten sind genug!

Vor zehn Jahren, am 4. März 2009 holte Manuel Kramer (Flachau) in Garmisch (D) Super-G-Gold. Damit ist das heutige Speedski-Ass der bislang letzte Salzburger, der bei Nachwuchstitelkämpfen siegen konnte. Damals übrigens vor einem gewissen Marcel Hirscher. Apropos Hirscher: der fixierte mit Bronze im Riesentorlauf einen Tag später überhaupt die bislang letzte SLSV-Herren-Medaille bei einer Junioren-WM. Eine Durststrecke, die bei den heute startenden Titelkämpfen im Fassatal (It) enden soll. „Es wäre mehr als nur an der Zeit“, gibt sich der Dorfgasteiner Stefan Rieser kämpferisch. Der 20-Jährige gilt als heiße Aktie in Abfahrt und Super-G. „In diesen Disziplinen möchte ich aufs Podest fahren, rechne mir im Super-G am Meisten aus“, sagt Rieser, der sich Ende Jänner zum österreischen U21-Abfahrtsmeister krönen konnte.