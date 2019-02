Asfinag-Mitarbeiter retten Hund von der Autobahn

Drei Mitarbeiter der Asfinag haben am Sonntag auf der Wiener Außenring-Autobahn einen Hund gerettet. Das weiße Tier wurde von den alarmierten Helfern in einem Strauch neben der Fahrbahn entdeckt. Den Mitarbeitern gelang es, den Ausreißer anzuleinen. Per Pkw wurde der Hund ins Wiener Tierschutzhaus gefahren, wo er am Abend vom Besitzer abgeholt wurde.