11. Saisonsieg für Kobayashi ++ Kraft nur 10.!

Kraft zog letztlich ein gemischtes Fazit des Skisprung-Wochenendes in Willingen. „Gott sei Dank ist das Wochenende vorbei. Es ist mir nicht ganz leichtgefallen und hält mich sicher am Boden“, meinte der Salzburger. „Der letzte Sprung hat sich sehr richtig angefühlt. Das gibt mir schon Zuversicht, dass ich mich in den nächsten drei Tagen super vorbereiten kann.“ „Die Vorfreude auf die WM ist riesengroß“, betonte der Gesamtweltcup-Dritte. „Es war ein schwieriger Start in die Saison. Aber mit drei Siegen und vielen Stockerlplätzen ist das mehr, als ich mir im Sommer erwartet habe. Deswegen kann ich befreiter in die WM gehen. Die kommt jetzt sicher zum richtigen Zeitpunkt.“