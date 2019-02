„Hoffentlich weiß Trump, wo Österreich ist“

Bush wollte sich bei Menschenrechten „nicht gern die Hände binden“ lassen

Der Hang, sich über internationale Verträge hinwegzusetzen, sei freilich ein „Grundphänomen der amerikanischen Politik“, sagte Nowotny, die von 2003 bis 2008 österreichische Missionschefin in Washington war. Als etwa Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) bei seinem Treffen mit Trumps Vor-Vorgänger George W. Bush im Jahr 2005 auf menschenrechtliche Verpflichtungen gepocht habe, habe der Präsident repliziert: „Mr. chancellor, we don‘t like to have our hands tied down.“ (Herr Kanzler, wir lassen uns nicht gerne die Hände binden.)