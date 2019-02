Drama im Zillertal: Urlauber von Zug erfasst - tot

Tragischer Unfall am Samstagabend in Tirol: Ein belgischer Urlauber (27), der auf den Gleisen der Zillertalbahn spazierte, wurde von einer Garnitur erfasst und in eine angrenzende Wiese geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.