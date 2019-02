Gegen „Haie“ brauchen Black Wings endlich Biss!

„Fuc.... shoot!“ „Fuc.... skate!“ „Fuc.... “

Black-Wings-Coach Tom Rowe schleuderte seinen Cracks gestern im Training das „F-Wort“ so oft um die Ohren, dass nun hoffentlich auch der Letzte begriffen hat, was Stürmer Marco Brucker längst weiß: „Wir müssen in dieser Quali-Runde aggressiver auftreten!“ Also anders als beim 2:5 am Donnerstag in Villach, bei dem die Linzer nach der klaren Überlegenheit im ersten Drittel glaubten, einen auf locker machen zu können!