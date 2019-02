Pflege: Jeder zweite Studienplatz noch frei

Doch das allein ist es nicht! In Zeiten sinkender Geburtenzahlen, grassierendem Facharbeitermangel und rasant wachsendem Ausbildungsangebot wird das Buhlen um den Nachwuchs immer härter. Das angekratzte Image der Pflegeberufe ist da wenig hilfreich. Dabei entspreche das Bild in der Öffentlichkeit nicht mehr der Wirklichkeit, bekräftigt Waltraud Buchberger, die gemeinsam mit Draxl das Ausbildungszentrum West (AZW) für Pflegeberufe leitet, das sich am Innsbrucker Innrain unter einem Dach mit der FH Gesundheit befindet: „Die Pflegeberufe sind heute so attraktiv wie nie gestaltet. Die Ausbildung ist durchlässig bis zum Studium. Und die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben die Arbeitsplätze massiv aufgewertet.“ Buchberger nennt weitere Argumente, die in der Wahrnehmung noch nicht angekommen sind: „Man muss nicht mehr ein ganzes Arbeitsleben am Kranken- oder Pflegebett stehen. Es ergeben sich viele Möglichkeiten, sich alle paar Jahre neu zu orientieren, weiterzubilden, andere Bereiche zu erschließen.“