Polizeiauto kracht gegen Laterne - Polizistin tot

Eine Routinefahndung hat in Deutschland mit einer Tragödie geendet: Ein Streifenwagen, der auf einen Alko-Lenker angesetzt war, krachte im Saarland am Samstag in den Morgenstunden plötzlich gegen eine Laterne - die 22-jährige Polizistin am Beifahrersitz kam dabei ums Leben, ihr Kollege wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Polizei sitzt der Schock über den Tod der Kollegin tief.