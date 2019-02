Linz: Wirtshaus zur Schießhalle schließt für immer

Denn: „Im Wirtshaus zur Schießhalle geht am 28. März für immer das Licht aus!“, so Harrer, der betont, dass dies nicht aus wirtschaftlichen Gründen passieren würde, sondern, weil der Besitzer des Hauses notwendig gewordene, massive Investitionen im alten Haus nicht mehr tätigen will. Harrer ist jedenfalls offen für Neues, meint lachend: „Mit 59 Jahren bin ich ja quasi noch blutjung!“