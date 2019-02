Linzer geben als „Scharfmacher“ für Skier Gas

„Viele denken schon im Herbst dran“

Mit jenen, die die Skier direkt ins Geschäft vorbeibringen, wuchs die Zahl der Kunden, die den Service der Linzer in Anspruch nehmen, auf 4500 Paar pro Jahr. Mit dem Einzug des Winters, dem Schneefall und der Kälte rund um den Jahreswechsel stieg die Kauflust nach neuen Alpin- und Langlauf-Brettern. „An das Service denken viele sogar schon im Herbst. Das ist ein bisschen so wie mit dem Reifenwechseln beim Auto, das wird auch routinemäßig erledigt“, so der 47-Jährige, der seit 17 Jahren den Fachhändler gemeinsam mit seiner Frau Angela führt.